حصلت «المتوسط»، على صور لتصفية إثنين من جماعة مختار بن مختار، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، في حى الشارب الذى يبعد حوالي كيلو عن مدينة أباري.

وقد شُنت غارة جوية، اليوم السبت، على موقع بحي الشارب شرق مدينة أوباري، وتم قتل اثنين من جماعة مختار بن مختار وهم من دولة موريتانيا.

