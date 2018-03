الصحف التونسية تناقش الحالة الأمنية بطرابلس: الاعتقال خارج القانون “يتزايد”

المتوسط:

تطرقت الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت إلى مناقشة الوضع الأمني في ليبيا، متطرقة إلى هشاشة الوضع الأمني في ليبيا، وتنامي ظاهرتي الاختطاف والاعتقال خارج إطار القانون.

وأبرزت الصحف التونسية، إعلان منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه من الصعب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا في غضون العام الجاري 2018.

وأشارت الصحف التونسية إلى هشاشة الوضع الأمني في مختلف مناطق ليبيا وخاصة العاصمة طرابلس بسبب سطوة الميليشيات المسلحة وتزايد ظاهرة الاختطاف والاعتقال خارج إطار القانون.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان”، بتهيئة الظروف المناسبة؛ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل الإسراع بإجراء أي انتخابات عامة في ليبيا العام الحالي.

وأوضحت المنظمة، في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، اليوم الاربعاء، أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا يحتاج إلى توفر بيئة خالية من الإكراه، أو التمييز، أو الترهيب في حق الناخبين، والمرشحين، والأحزاب السياسية، حسب تعبيرها.

