«الجبير»: «بن سلمان» و«ترامب» بحثا مستجدات الأوضاع الليبية

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، خلال زيارة بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأخيرة، الأوضاع الليبية ومستجدات الشأن الليبي، مجددين التزامهم بدعم جهود مكافحة الإرهاب على جميع المستويات، جاء ذلك وفق تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، الذي أكد أن اللقاء بين بن سلمان وترامب تطرق إلى الجهود المشتركة لتعزيز الأوضاع في عدد من الدول خارج المنطقة مثل الوصول إلى الاستقرار في أفغانستان وباكستان والوضع في ليبيا ودول الساحل الإفريقي، إلى جانب الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مع الشركاء الأوروبيين والدور القيادي في دعم دول مجموعة الخمس في المنطقة لمواجهة التطرّف وجماعة بوكو حرام.

وبيّن الجبير خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر سفارة المملكة في واشنطن اليوم السبت، أن الطرفين ناقشا أيضا عددًا من المجالات المتعلقة بتعزيز العلاقة القوية بين البلدين في المجالات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمكافحة قضايا تمويل الاٍرهاب ومكافحة التطرّف الفكري، مؤكدًا التزام البلدين بمواصلة التعاون وتعزيزه على جميع المستويات لمواجهة التحديات.

