أعضاء ببرلمان ليبيا يدعون إلى عقد حوارات لتعديل الاتفاق السياسي الليبي

دعا عدد من أعضاء مجلس النواب مجلس الدولة لعقد لقاءات وجولات حوارية موسعة بين المجلسين للتباحث حول آلية تعديل الاتفاق السياسي واختيار مجلس رئاسي جديد وحكومة وفاق تنال الثقة لتحقيق الأهداف المرجوة منها وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وإعادة بناء الثقة بين الليبيين.

ورحب أعضاء مجلس النواب الليبي في بيانهم الصادر اليوم السبت بالدعوة للتنسيق والعمل المشترك التي جاءت في بيان صادر عن 54 من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في الثاني عشر من شهر فبراير شباط الماضي، وبناء على مخرجات لقاء أعضاء مجلس النواب مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ببنغازي مطلع الشهر الجاري.

وأكد أعضاء مجلس النواب على ما جاء في نص بيان أعضاء المجلس الأعلى للدولة من أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عجز عن القيام بمهامه التي جاء من أجلها – بحسب تعبير البيان – والتي في مقدمتها توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام الذي قالوا إنه أصبح أعمق من ذي قبل، وأكثر حدة منذ دخول المجلس الرئاسي إلى المشهد السياسي الليبي.

وأعلن النواب أنهم يمدون يدهم إلى أعضاء مجلس الدولة الموقعين على البيان للعمل معا لتصحيح الأوضاع الحالية ووضع الأمور في نصابها، مؤكدين استعدادهم للذهاب في أسرع وقت لتعديل الاتفاق السياسي بحيث يعاد تشكيل المجلس الرئاسي ليصبح برئيس ونائبين وحكومة وطنية منفصلة لتفادي ما وصفوه بمأساة آلية اتخاذ القرارات التي واجهها الرئاسي، بحسب تعبير البيان.

وتوجد في ليبيا حكومتان، حيث تدير حكومة الوفاق الوطني الليبية غرب ليبيا بينما تسيطر حكومة الثني المؤقتة الموازية على شرق ليبيا بالتحالف مع عملية الكرامة وقائدها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وترفض هذه الحكومة تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة على تطبيق خطة العمل الخاصة بليبيا والمدعومة من المجتمع الدولي والتي جرى الإعلان عنها في أيلول سبتمبر الماضي، وتهدف الخطة إلى تعديل الاتفاق السياسي وإجراء انتخابات عامة واعتماد دستور لليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية والانقسام السياسي والإداري ووضع حد للأزمة في البلاد والمستمرة منذ عام 2014.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة قد أعلن منذ ثلاثة أيام في إحاطته أمام مجلس الأمن أنه ينوي البدء في جولة أخيرة لمحاولة تعديل الاتفاق السياسي الليبي قبل البدء في تنفيذ باقي عناصر خطة العمل.

يذكر أن الاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية في الصخيرات المغربية نهاية 2015 أدى إلى إنشاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.

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