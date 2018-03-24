اللجنة المكلفة بحلحلة ملف تاورغاء تبدأ عملها



أعلن رئيس اللجنة المنبثقة عن الجمعية العمومية لأهالي مصراتة فتحي بوشعالة، السبت، بدء عمل اللجنة المكلفة بحلحلة ملف مصراته_تاورغاء، مشيرا إلى أن فترة عملها لن تتجاوز الأسبوعين.

وقال بوشعالة ،في تصريح للرائد، إن اللجنة المكونة من 21 عضوا من مختلف شرائح مصراته ستقابل أعيان تاورغاء في الأيام القليلة القادمة؛ لحلحلة الأمور التي تعيق عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.

ولفت بوشعالة إلى أن عمل اللجنة هو دراسة ما توصلت له الفئات والمكونات الاجتماعية ومؤسساتها المجتمعة مع مكونات تاورغاء في الفترة الماضية، مشيرا إلى أنهم يطمحون للوصول إلى مصالحة دائمة وفق ميثاق بين المدينتين.

يذكر أن اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية لأهالي مصراتة، استلمت مهامها مساء الجمعة، وتعكف على إنجاز مهامها المناطة بها وتجهيز ميثاق حوار بين مدينتي مصراتة وتاورغاء.

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