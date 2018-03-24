انطلاق تصفيات مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى بلدية الجفرة

انطلقت بمسجد الصحابة في مدينة هون ببلدية الجفرة تصفيات مسابقة حفظ القرآن الكريم من مدن هون وودان وسوكنة وزلة التي ينظمها مكتب اوقاف الجفرة التابع للحكومة المؤقتة تحت اشراف قسم القرآن الكريم والسنة النبوية ..

ويشارك في هذه التصفيات 101 من الطلاب من كافة الفئات العمرية يتسابقون للترشح للمشاركة في مسابقة ليبيا السابعة والعشرون التي ستقام خلال الفترة القادمة .

واوضح الشيخ احمد فوزي بن حمودة رئيس قسم القرآن الكريم والسنة النبوية لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية بان جوانب المسابقة تشمل حفظ القرآن الكريم كاملا ، بحيث لايتجاوز عمر المشارك فيها عن 25 سنة ، ولا يزيد عن 18 سنة للمشارك في حفظ نصف القرآن الكريم ، ولا يزيد عمر المشارك في حفظ الربع الاخير من القرآن الكريم عن 15 عاما .

وقال بانه ستقام على هامش هذه التصفيات مسابقة اخرى عامة مفتوحة لجميع الاعمار تشتمل على حفظ القرآن الكريم كاملا والنصف والربع والاجزاء الخمسة الاخيرة والاجزاء الثلاثة الاخيرة وجزئي عم وتبارك ، مشيرا الى انه تم توزيع المشاركين على النحو الاتي : اربعة متسابقين في حفظ القرآن كاملا و خمسة متسابقين لحفظ النصف و خمسة عشة متسابقا في الربع وسبعة عشرة متسابقا في الاجزاء الخمسة الاخيرة وثلاثون متسابق في الاجزاء الثلاثة الاخيرة وثلاثون متسابقا في جزئي عم وتبارك وذلك تحت اشراف لجنة تحكميم مكونة من الشيخ احمد فوزي رئيس لجنة التحكيم والاعضاء الشيخ وليد احمد رفه والشيخ احمد امحمد ابوقصيصة والشيخ محمود الانصاري .

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