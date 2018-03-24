قنوات 218 تسحب طاقمها العامل في جمهورية مصر العربية

تعلن قنوات 218 قرارها بسحب طاقمها العامل في جمهورية مصر العربية بسبب استمرار جهات الاختصاص في القاهرة برفض إعطاء أفراد الطاقم الاعتمادات الصحفية اللازمة لممارسة عملهم بشكل رسمي طوال الأشهر التسعة الماضية.

إن قناة 218 والتي تعمل بكل موضوعية ومهنية في العديد من العواصم العربية والأجنبية من أجل إيصال صوت الليبيين في كافة أماكن تواجدهم تعبر عن احترامها لقرار السلطات المصرية مهما كان، غير أنها تطالب الجهات المعنية بذكر أسباب عدم اعتماد طاقمها في القاهرة.

وإذ تشكر 218 الشعب المصري على حسن الضيافة والاستقبال، تجدد القناة عهدها لجمهورها الكريم بأن تستمر في تقديم رسالتها الإعلامية وإيصال صوت الكل الليبي بكل شفافية ومصداقية.

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