وصول قافلة «الهلال الأحمر» الطبية إلى بلدية سلوق

المتوسط:

وصلت قافلة طبية تابعة للهلال الأحمر الليبي، إلى بلدية سلوق، أمس الجمعة، وبها عددا من الأطباء المتخصصين في مختلف المجالات الطبية، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سلوق .

وباشرت القافلة مهامها المكلفة بها والمتمثلة في الكشف المجاني على العديد من الحالات المرضية في مقري المركز الصحي سلوق، ومستشفى سلوق القروي.

ومن المقرر أن تستمر أعمال القافلة حتى مساء، اليوم السبت، في استقبال الحالات وتقديم المساعدات للمواطنين في ببلدية سلوق.

