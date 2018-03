«الأمن الوطني» في سبها يشن حملات تفتيش بشوارع المدينة

المتوسط:

سييرت مديرية الأمن الوطني سبها، عددًا من الدوريات التفقدية حول شوارع المدينة، في خطوة تهدف المديرية من خلالها إلى تعزيز الجانب الأمني بالمدينة.

واستوقفت الدوريات السيارات للتحقق من هويات سائقيها، وضبط المطلوبين والأشخاص الواردة أسمائهم ضمن قوائم المشتبه بهم.

وأوضح رئيس قسم المرور، العقيد محمد مصطفى في تصريحات صحفية أن العناصر الأمنية تتطلع إلى تجاوب وتعاون المواطنين معها، وإبرازهم للأوراق الرسمية التي تُطلب منهم أثناء الحاجة إلى ذلك.

وأوضح ” مصطفى ” أن تدني الأوضاع المعيشية يؤثر بشكل ملحوظ على مستوى أداء العناصر الأمنية لواجباتها، مؤكداً سعيهم إلى تقديم الخدمات الأمني وحماية المدينة قدر الإمكان.

