تسجيل 50 حالة مصابة “بالجرب” بين النازحين في سبها

أكد مدير مساعد إدارة الخدمات الصحية بسبها سالم بشير، السبت، تسجيل 50 طفلا مصابا بمرض “الجرب” سريع العدوى بين العائلات النازحة بالمدارس؛ جراء الاشتباكات في المدينة.

وحذر بشير في تصريح للرائد، من تزايد انتشار المرض بين العائلات؛ بسبب سو الأوضاع الصحية بالمدارس التي اتخذت ملاذا آمنا لهم، مطالبا بضرورة العمل على تعقيم هذه المدارس.

وأشار بشير إلى أن الأسر النازحة التي تجاوزت 300 عائلة تعاني من الأمراض الأخرى، نافيا وصول أي مساعدات إنسانية لهم، باستثناء جمعية الهلال الأحمر التي قدمت فرشا وأغطية وبعض الضروريات المتاحة وفق إمكانياتهم.

يشار إلى أن هذه العائلات فرت من منازلها؛ بسبب الاشتباكات الحاصلة منذ شهرين في مدينة سبها بين قبيلتي التبو ووألاد سليمان والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

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