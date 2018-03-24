نواب مستعدون للتعاون مع الأعلى للدولة لتعديل الاتفاق السياسي

أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب، السبت، استعدادهم للتعاون المشترك مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة، والذهاب في أسرع وقت إلى تعديل الاتفاق السياسي.

وشدد الأعضاء، في بيان تحصلت الرائد على نسخة منه، على ضرورة إعادة آلية تشكيل المجلس الرئاسي، ليصبح رئيسا ونائبين، وحكومة وطنية منفصلة؛ لتفادي مأساة آلية اتخاذ القرارات التي واجهت الرئاسي الحالي، وفق البيان.

وأوضح البيان أن عدم التنسيق بين مجلسي النواب والدولة ينعكس بالسلب على الوطن والمواطن، داعين أعضاء مجلس الدولة لعقد لقاءات وجولات حوارية موسعة بين أعضاء المجلسين؛ للتباحث حول آلية تعديل الاتفاق واختيار مجلس رئاسي جديد وحكومة وفاق حقيقية تنال ثقة ودعم كل الأطراف.

يشار إلى أن 54 نائبا من مجلس النواب دعوا مطلع الشهر الجاري إلى ضرورة التنسيق والعمل المشترك بين أعضاء مجلسي الدولة والنواب بعد عجز المجلس الرئاسي الحالي عن القيام بمهامه التي عين من أجلها، وفق تعبيرهم.

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