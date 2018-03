مكتب الثقافة بغريان ينظم المهرجان الثاني للطفل بعنوان «ثقافة السلام والوئام تجمعنا»

المتوسط:

احتضنت المدينة الرياضية بغريان، اليوم السبت، المهرجان الثاني للطفل تحت شعار “ثقافة السلام والوئام تجمعنا” ، الذي نظمه مكتب الثقافة غريان ، تحت إشراف الهيئة العامة للثقافة .

وشارك في فعاليات المهرجان المكاتب الثقافية التابعة للهيئة بكل من مدينة وزان، نالوت، كاباو، الرحيبات، جادو، يفرن، الزنتان، غدامس، الرجبان، الحرابة، القلعة، ظاهر الجبل، الأصابعة، نسمة، مزدة، الشقيقة، المشاشية، الحوامد، الرياين ، باطن الجبل، قصر بن غشير ، أبو سليم، العزيزية، سمنو .

واشتمل المهرجان على العديد من الفقرات الترفيهية، والعروض الفنية التثقيفية، والمسرحية، والشعر الشعبي، التي قدمها أطفال هذه المناطق ، وقد تخلل هذه الفقرات عُروض للزي الشعبي ببلديات كل من (وازن ، وكاباو ، والحرابة ، ومزدة ، ونسمة ، وغريان) .

وحضر فعاليات المهرجان كل من عضو مجلس النواب “صلاح زوبيك”، وعضو المجلس البلدي “يوسف قدمور” ، ووكيل ديوان بلدية غريان “نصر الدين الفزاني”، ومدير أمن غريان العقيد “علي العجيلي”، وعضوا اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة “محمد الهدار”، و”عبد الحكيم القايدي”، ومدير مكتب الطفل بالهيئة الدكتورة “حياة بن غرات”، ومدير مكتب الثقافة ببلدية غريان “سعيد محمد الأسود”، ورئيس اتخاد مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ببلدية غريان، وعدد من مدراء المكاتب الثقافية التابعة للهيئة بمختلف المدن والمناطق، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بمكتب الثقافة غريان .

