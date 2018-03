«معزب» يشيد ببيان النواب عن «الرئاسي».. ويصفه بـ «الجيد»

المتوسط:

رحب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، اليوم السبت، بالبيان الصادر عن عدد من أعضاء مجلس النواب، واصفا إياه بـ«الجيد».

وقال «معزب» في تصريحات صحافية له: «لا مجال أمامنا الآن للخروج من عنق الزجاجة، إلا التوافق بين الأجسام الثلاثة المتمثلة في مجلس النواب، ومجلس الدولة، والمجلس الرئاسي».

وكشف عضو مجلس الدولة عن استئناف الحوار في تونس الأسبوع القادم، مبديا تطلعه للوصول إلى انفراج في الأزمة الحالية في البلاد.

يذكر أن أعضاء في مجلس النواب، أصدروا بيانا، صباح اليوم، رحبوا فيه بالدعوة التي أطلقها أعضاء في المجلس الأعلى للدولة، لإنهاء أزمة السلطة التنفيذية وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، داعين إلى عقد لقاءات وجولات حوارية موسعة بين أعضاء المجلسين للتباحث حول آلية تعديل الاتفاق واختيار مجلس جديد وحكومة وفاق حقيقية.

