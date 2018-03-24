الغرفة الأمنية المشتركة تحيل “33” مهاجر غير شرعي لمركز الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي

بنغازي 24 مارس 2018 (وال) – تسلم مركز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي صباح اليوم السبت عدد “33” مهاجر غير قانوني من الجنسية التشادي من الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي .

وقال الناطق باسم جهاز الهجرة غير الشرعية ملازم أمجد الورفلي إن المركز استلم صباح اليوم “33” مهاجر غير شرعي من الجنسية التشادية من الغرفة الأمنية المشتركة .

وأوضح الورفلي – لوكالة الأنباء الليبية – أن المهاجرين تم القبض عليهم في أحد المزارع بمنطقة جردينة غرب بنغازي، لافتاً إلى أن بعضهم لا يحمل مستندات شخصية .

وأشار الورفلي إلى أن كافة المهاجرين لم يخضعوا للتحاليل والفحوصات الطبية، منوهاً إلى أنه سيتم ذلك في اليومين المقبلين . ( وال – بنغازي) ع م

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