تنظيم دورة تدريبية لإعداد مراقبين في الانتخابات

انطلقت صباح اليوم في مدينة سبها دورة تدريبية لإعداد مراقبين في الانتخابات، برعاية منتدى ارتقاء ليبيا للتوعية والتثقيف، وبالتعاون مع مكتب الدائرة الانتخابية التاسعة سبها- وادي الشاطئ.

ويتلقى المشاركون في هذه الدورة تدريبات على آلية المراقبة في الانتخابات، وكيفية التعامل مع عناصر العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، ومهارات التواصل مع الدوائر الانتخابية، إضافة إلى مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات ونقل الصناديق الانتخابية.

ويبلغ عدد المستهدفين في هذه الدورة عشرة نشطاء في مجال المراقبة، يقع الاعتماد عليهم في إعداد مراقبين متوزعين على مختلف الدوائر الانتخابية في الجنوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا