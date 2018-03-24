السراج يبحث الحلول المطروحة لحل أزمة الجنوب

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم السبت، مع كل من وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، ووزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي، ومعاون آمر الحرس الرئاسي محمد لاكري، الأعضاء باللجنة المشكلة من قبله لمتابعة أوضاع الجنوب.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بطرابلس، استعراض تقرير اللجنة، وتقييم أعضائها للوضع في المنطقة الجنوبية، والحلول المطروحة للمشاكل وسبل معالجات الأزمة التي تمر بها المنطقة.

من جانبه، أعرب السراج عن تقديره لما بذله أعضاء اللجنة من جهد، وتشخيصهم للوضع على أرض الواقع، طالبا منهم وضع خطة عمل عاجلة قصيرة المدى، تضمن توفير الخدمات للمنطقة الجنوبية، كما طالب استمرار اللجنة في مهامها وإلى أن يتم توفير كافة احتياجات الجنوب الأساسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية