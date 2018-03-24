القيادة الأمريكية فى أفريقيا تعلق على الغارة الجوية التي نفذتها قواتها فى أوباري

ليبيا – قالت القيادة الامريكية فى أفريقيا ” أفريكوم ” انها نفذت غارة جوية بالقرب من مدينة اوبارى بجنوبى ليبيا اليوم السبت وقتلت ارهابيين اثنين.

ووفقاً لايجاز صحفي مقتضب صادر عن متحدث باسم القوة وترجمته المرصد ، فأن الضربة جرت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس.

وقالت القيادة الامريكية فى أفريقيا بأن لا أشارات حتى اللحظة عن مقتل أي مدنيين في هذه الضربة الجوية التي لم تكشف عن ما إذا تمت بطائرة دون طيار او غيرها .

ووقعت الغارة على تمام الساعة 1:25 دقيقة من ظهر اليوم السبت وبحسب شهود عيان وسكان محليين تحدثوا لصحيفة المرصد من المدينة فقد دوى إنفجارين على الأقل فيما تصاعدت أعمدة الدخان من محيط الهدف الذي يرتاده عناصر ليبيون وأجانب من تنظيم ” القاعدة فى بلاد المغرب الاسلامي ” .

وأضاف الشهود بأن الغارة الجوية إستهدفت منزلاً يقع فى حي ” شارب الفرسان ” الواقع شرقي مدينة أوباري وقد سوته بالأرض تماما مؤكدة سقوط قتلى دون أي يتضح عددهم.

وبحسب صور تحصلت عليها المرصد فقد تبين على الاقل وجود جثتين قتلى من الرجال وقد أشارت مصادر الى أن رؤوسهم قطعت من اجسادهم بعد مقتلهم فى القصف وذلك لإخفاء وجوههم دون أن تتضح جنسياتهم اوهوياتهم بعد مايشير الى ان شخصية مهمة او اكثر قد تكون من بينهم.

وتنشط فى المنطقة طيلة السنوات الماضية عدة تنظيمات ارهابية جهادية من بينهما المرابطون وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين بزعامة الارهابي ” إياد أغ غالي ” .

وكانت جماعة نصرة الاسلام قد اعلنت امس الجمعة مسؤوليتها عن استهداف معسكر للقوات الفرنسية فى منطقة كيدال بجمهورية مالي أول أمس الخميس ما أدى لاصابة 5 جنود فرنسيين وعدد آخر من القوات المحلية .

يشار الى أن حي الفرسان يقع فى ضواحي مدينة أوباري على طريق بلدتي جرمة والغريفة وتسكنه غالبية تنحدر من قبائل التوارق .

المرصد – خاص

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