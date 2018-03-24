عودة تاوغاء على طاولة السراج مع عميد بلدية مصراتة

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، السبت، مع عميد بلدية مصراتة مصطفى عمر كرواد، عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.

وبحسب الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق، أكد عميد بلدية مصراتة دعم أهالي مصراتة لسرعة عودتهم، مبينا أن الرافضين لذلك هم قلة قليلة، مضيفا أن الجهود لم تتوقف؛ لإزالة كل ما يعيق هذه العودة.

وجدد السراج، التزام حكومة الوفاق بالعمل على تنفيذ ما تضمنه اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة، مشددا على ضرورة التنسيق مع اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق. وأكد السراج أن المسؤولية الوطنية تلزم بالإسراع في تسهيل عودة أهالي تاورغاء وإزالة العراقيل التي أخرت عودتهم. وفق الصفحة.

يذكر أن عددا من أهالي تاورغاء اعتصموا بقرارة القطف مطلع فبراير المنصرم، مطالبين بتنفيذ اتفاق العودة لمدينتهم.

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