عملية الكرامة: استهدفنا العصابات المسلحة والمعارضة التشادية جنوب ليبيا

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لعملية الكرامة السبت إن طائرات السلاح الجوي استهدفت نقطة لمن وصفتها بالعصابات الإجرامية في منطقه تمسة وأهدافا أخرى قالت إنها تابعة للمعارضة التشادية في غابه النخيل شرق منطقه تربو فى الجنوب الليبى وذلك في إطار المهمة الموكلة للغرفة الجوية في تأمين الجنوب وفرض القانون .

وكانت عملية الكرامة قد أعلنت الإثنين الماضي انطلاق عمليات تأمين الجنوب بعد انقضاء مهلة منحتها قيادة العملية للعصابات والمجموعات المسلحة السبت الماضي.

وكانت عملية الكرامة قد أعلنت الثلاثا الماضي أن مقاتلات سلاح الجو التابعة للعملية استهدفت تجمعين كبيرين لمجموعات وصفتها بالإرهابية في الجنوب الليبي ضمن عملية تأمينه، حيث جرى استهداف التجمعين فجر اليوم في المنطقة الواقعة جنوب شرق تربو.

وأشار البيان إلى أن هذه القوة الإرهابية كانت تحت مراقبة الاستطلاع الخاص بسلاح الجو منذ فترة وجرى استهدافها وتدمير كل آلياتها المسلحة.

وأكد بيان عملية الكرامة أن الطائرات الحربية تنفذ الطلعات الاستطلاعية والقتالية على مدى اليوم للبحث عن أي عدو للتعامل معه.

وكانت عملية الكرامة قد أعلنت أمس الإثنين أن عمليات تأمين الجنوب الليبي انطلقت بعد انتهاء المهلة الممنوحة للعصابات المسلحة والمرتزقة للخروج من الجنوب.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي في بيان قصير نشرته على الفيسبوك أن غرفة العمليات الجوية بدأت صباح الإثنين في فرض القانون ومجابهة الإرهاب والعمليات الإجرامية والعصابات المسلحة من خلال تنفيذ طلعة جوية استهدفت عشر آليات جنوب جبال الهاروج وسط ليبيا، إضافة إلى طلعة قتالية مساء الأحد للمروحية مي 35 التي قصفت تجمعا لآليات المعارضة التشادية داخل ليبيا وبدون أن تحدد موقع القصف.

ولم تنشر شعبة الإعلام الحربي صورا أو مقاطع فيديو للعمليات التي قالت إنها نفذتها بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمرتزقة في ليبيا، ولم يتسن لموقع ليبيا الخبر تأكيد الواقعة من مصدر مستقل.

من جانب آخر شكك آمر اللواء السادس التابع لحكومة الوفاق عبدالحميد العطايبي في صدق مهلة عملية الكرامة أو قدرتها على تنفيذ وعودها، مشيرا إلى أن قائد عملية الكرامة خليفة حفتر يقوم بالاستعانة بالمرتزقة الذين يشاركون في القتال ويدفع لهم الأموال.

وبحسب شهود عيان من سكان مدينة سبها تندلع مواجهات عنيفة متقطعة في أكثر من منطقة في مدينة سبها بين فترة وأخرى.

وقال مصدر محلي مطلع لموقع ليبيا الخبر إن الاشتباكات الأخيرة اندلعت بين مسلحي قبيلتي التبو وأولاد سليمان بسبب خلافات بين القبيلتين حول اللواء السادس مشاة، الذي يعتبره مسلحو أولاد سليمان أحد الأذرع العسكرية للدولة، بينما يقول مسلحو التبو إن اللواء السادس مجموعة مسلحة قبلية تأتمر بأمر قبيلة أولاد سليمان، وذلك عقب اتهام بعض الأفراد المنضمين للواء السادس بالمسؤولية عن مقتل عدد من أفراد قبيلة التبو خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح المصدر أن قوات اللواء السادس متمركزة في قلعة سبها التي تقع على منطقة مرتفعة، مشيرا إلى أن مسلحي التبو موجودون في المنطقة المجاورة للقلعة، وهو ما يمنح مقاتلي اللواء السادس قدرة على حماية موقعهم الأساسي، ويمنعهم من الخروج من تمركزاتهم بسبب انتشار مسلحي التبو في المنطقة المحيطة بالقلعة.

واعتبر المصدر أن طرفي النزاع لن يستطيعا حسم المعركة لصالح أي منهما، مبينا أن بعض قيادات القبيلتين ستلجأ للمصالحة بعد حين حسب توقعاته.

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