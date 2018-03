«مركز السكري البيضاء» يُنظم احتفالية للأطفال المصابين بالسكري

المتوسط:

أقيم صباح اليوم السبت، فى مركز السكرى البيضاء، احتفالية بعيد الطفل المصابين بالسكر، وذلك للتأكيد على أنَّ الرعاية والاهتمام لم ولن تقف على مستوى العلاج فقط.

وأفاد المكتب الإعلامي، بأنَّ هذه الاحتفالية ستكون نقطة علمية وثقافية واجتماعية، تستعدى من الجميع أن يُوجه الشكر والامنتنان لكل من هو موجود بهذا المركز، والذى قد أصبح كل يوم يزداد بريقا وتألقًا.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنَّ هذه مجهودات رائعة وفكرة رائدة لاحتضان وتوعية المصابين بالسكري من فئة الأطفال.

