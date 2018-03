التجمع الليبي للإصلاح والإنماء ينظم مؤتمرا بطرابلس لــ”مكافحة الجريمة “

المتوسط :

ينظم التجمع الليبي للإصلاح والإنماء، مؤتمرا لبحث أسباب وحلول لانتشار الجريمة في المجتمع نهاية الشهر الجاري، وذلك تحت عنوان” ليبيا بين الامن والجريمة الصعوبات والحلول” بفندق المهارى في طرابلس.

وأفاد القائمين على المؤتمر، بأن المؤتمر يأتي لتأصيل فكرة حماية حقوق الانسان ومساعدة البلاد على إعادة بناء مؤسساتها وبحث معالجات شأنها اصلاح الخلل المتواجد بالوضع الأمني، حتى نصل إلى الى حقوق وواجبات اساسها احترام القانون وغايتها حماية الانسان ووسيلتها مؤسسات منتظمة.

وطالب القائمين الجميع بتقديم الدعم اللازم للدولة ومؤسساتها عبر التضامن صفا واحدا من أجل مساعدة مؤسساتنا الامنية وضمان نجاحها وأن نرسي الامن وان نحافظ على حقوق المواطن.

