عقيلة يصدر قرارا بإعادة تنظيم هيأة السيطرة وترجيع اختصاصات كل الجهات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة

أصدر المستشار عقيلة رئيس مجلس النواب وبصفته القائد الأعلى القرار رقم “26” بشأن إعادة تنظيم هيأة السيطرة وترجيع اختصاصات كل الجهات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة الداخلي والمنافذ والأمن المركزي “الدعم”

وجاء في المادة الأولى من القرار – الذي نشرته وكالة الانباء الليبية – يعاد تنظيم هيأة السيطرة المنشأة بقرار رئيس مجلس النواب رقم (32 ) لسنة 2017م علي النحو التالي:-

تكون تبعية الهيأة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وتتكون من التنظيمات الإدارية الآتية :-

كما جاء في المادة الثانية

تعاد تبعية الجهات التالية للقيادة العامة للجيش الليبي على النحو الآتي :-

وفي المادة الثالثة

تعاد تبعية الجهات الآتي ذكرها للحكومة الليبية المؤقتة وتخضع لإشرافها حسب القانون وهي على النحو الآتي :-

وشدد القرار في مادته الرابعة على العمل بأحكامه من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه .

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