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خطة عاجل من الرئاسي للجنوب

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بوضع خطة عمل عاجلة قصيرة المدى، تضمن توفير الخدمات للمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج، السبت، في طرابلس، مع لجنة متابعة أوضاع الجنوب ممثلة بوزير العمل والتأهيل، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ومعاون آمر الحرس الرئاسي.

وقدمت اللجنة تقريرا وتقييما للوضع في المنطقة الجنوبية، بعد الزيارة الميدانية التي قاموا بها منذ يومين، وتم بحث ما طرحه أعضاء اللجنة من حلول للمشاكل ومعالجات للازمة التي مرت بها المنطقة.

وطالب السراج باستمرار من اللجنة في مهامها وإلى أن يتم توفير كافة احتياجات الجنوب الأساسية، وفق بيان لمكتب السراج الإعلامي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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