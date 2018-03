المتوسط :

تمكنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئينمن مساعدة عائلة سورية مقيمة في ليبيا على السفر إلى السويد ضمن برنامج إعادة التوطين الذي تنظمه لمساعدة اللاجئين حول العالم.

وأوضحت الوكالة بأن الأسرة مكونة من أب وأم وفتاتين، مشيرة بأن برنامج إعادة التوطين إلى نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى دول أخرى وافقت على قبلوهم ومنحهم حق الاستقرار الدائم فيها

