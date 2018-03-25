مصطفى الدرسي يكشف تفاصيلاً جديدة بشأن ساركوزي

قال مصطفى الدرسي وزير الصناعة الليبي السابق، إن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي كان السبب وراء “تدمير ليبيا” لعدم انصياع القذافي لمطالب بشراء أسلحة فرنسية. وفيما يتعلق بتهديدات ساركوزي التي قال فيها إنه سيسحق عصابة القذافي، قال الدرسي لوكالة “سبوتنيك” الروسية ، إن الرئيس الفرنسي الأسبق ملاحق الآن ولا يستطيع القيام بشيء خاصة بعد أن ساهم في قصف ليبيا حينما كان في موقع القرار على رأس فرنسا.

وبشأن عملية الدعم المالي لحملة الرئيس الفرنسي السابق، أوضح الدرسي أنها لا تخفى على أحد وأن ساركوزي زار ليبيا حينما كان وزيرا للداخلية قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية، وتحدث مع القذافي عن نيته الترشح لرئاسة فرنسا، ورد عليه القذافي بأنه من الرائع أن يكون لليبيا صديقا على سدة الحكم، ما دفع ساركوزي لطلب الدعم المالي وهو ما لباه الرئيس الليبي الراحل.

وتابع الدرسي أن سبب تدمير ليبيا وكافة المؤسسات في 2011، هو “رفض القذافي طلب ساركوزي بشراء منظومة دفاع جوي وصفقات طيران، لعدم الإخلال بالاتفاقيات التي أبرمت مع روسيا”. وشدد الدرسي على أن “ما حدث يؤكد أن النظام الرأسمالي يحكمه تجار لا ساسة، وأن المنظومة العالمية تديرها الأموال بعيدا عن القوانين والالتزامات الدولية”.

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