لجنة متابعة أوضاع الجنوب تجتمع بـ«السرّاج»

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم السبت بمقر المجلس بطرابلس كلا من وزير العمل والتأهيل السيد المهدي الأمين ووزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة فاضي الشافعي ومعاون آمر الحرس الرئاسي عقيد محمد لاكري الأعضاء باللجنة المشكلة من قبله لمتابعة أوضاع الجنوب.

واستمع الرئيس لتقرير اللجنة وتقييم أعضائها للوضع في المنطقة الجنوبية إثر الزيارة الميدانية التي قاموا بها منذ يومين، كما ناقش سيادته ما طرحه أعضاء اللجنة من حلول للمشاكل ومعالجات للازمة التي مرت بها المنطقة.

وعبر الرئيس عن تقديره لما بذله أعضاء اللجنة من جهد، وتشخيصهم للوضع على أرض الواقع، طالبا منهم وضع خطة عمل عاجلة قصيرة المدى، تضمن توفير الخدمات للمنطقة الجنوبية، كما طالب استمرار اللجنة في مهامها وإلى أن يتم توفير كافة احتياجات الجنوب الاساسية.

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