مركز أبحاث أفريقي يؤكد: القوات الأمريكية نفذت غارة جوية قرب “أوباري” تتشابه مع أخرى “فرنسية” في براك الشاطئ

كشفت تقارير أوردها مركز أبحاث واستشارات المخاطر بالشرق الأوسط أن يكون قتلى الإرهابيين المستهدفين من الغارة الجوية في أوباري،اليوم السبت، أعضاء المرابطون من الجنسية الموريتانية.

وأفاد المركز، في تقرير رصدته وترجمته المتوسط، عن تفاصيل جديدة حول هوية هؤلاء الإرهابيين حيث بين أن هناك مسلحين مجهولين انتقلوا إلى مكان الغارة الجوية لإجلاء الجرحى وقطعوا رؤوس القتلى، ربما لمنع التعرف عليهم.

وأوضح المركز أن القوات الامريكية نفذت غارة جوية، اليوم السبت، بالقرب من مدينة أوباري جنوبي ليبيا والتي اسفرت عن مقتل إرهابيين إثنين، نقلا عن بيان قوات الأفريكوم.

وبحسب المركز فأنه بالتزامن استهدفت طائرة بدون طيار، صباح اليوم السبت، منزلاً يأوي أفراد مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بما في ذلك ليبين وأجانب في شرق أوباري، حيث قُتل شخصان وجرح آخر حسب التقارير

وأفاد المركز بأن تلك الأحداث تتشابه مع مثيلتها من الغارة الجوية الفرنسية التي نُفذت بالتعاون مع الولايات المتحدة في منتصف شهر نوفمبر عام 2016 في براك الشاطئ والتي استهدفت أيضًا أعضاء مجموعة المرابطين والذي أسفر عن مقتل العضو التونسي “المختار عكوري” وعلى الأرجح إصابة “مختار بلمختار” بجروح خطيرة.

