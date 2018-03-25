رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يجتمع مع عميد بلدية مصراتة

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد بلدية مصراتة مصطفى عمر كرواد رفقة عضو مجلس البلدية اسماعيل الهاشمي والمحامي محمد جهان.

واستمع الرئيس لما عرضه عميد البلدية من مستجدات في موضوع عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم حيث أكد العميد على دعم أهالي مصراتة لسرعة عودتهم وأن الرافضين لذلك هم قلة قليلة مضيفا بأن الجهود لم تتوقف لإزالة كل ما يعيق هذه العودة.



وجدد الرئيس إلتزام حكومة الوفاق الوطني بالعمل على تنفيذ ما تضمنه اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق، مؤكدا على أن المسؤولية الوطنية تلزم بالاسراع في تسهيل عودة أهالي تاورغاء وإزالة العراقيل التي أخرت عودتهم.



من ناحية ثانية بحث الاجتماع ملف المفقودين من الجانبين وآخر مستجدات هذا الملف.

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