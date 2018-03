المتوسط:

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج”، اليوم السبت، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وفداً من مركز الحوار الانساني في جنيف.

و أكد المجتمعون على أن الاتفاق السياسي يبقى الاساس والمرجعية وبدونه ستدخل البلاد في فراغ سياسي يفتح الباب أمام احتمالات سيئة ،مشددين على ان الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمة شريطة أن يكون لها قاعدة دستورية وقانون للانتخابات.

من جانبهم، أشاد الوفد الذي يضم، مدير مكتب شمال افريقيا” روماني قرانجا” والمستشارين بالمركز ” باتريك هامزادا” و”وليد ابوظهر”، بالجهود المبذولة من قبل حكومة الوفاق لتحقيق الامن و الاستقرار في ليبيا عامة والعاصمة طرابلس على وجه الخصوص.

واستعرض مدير مكتب شمال افريقيا جهود المركز ومحاولته بناء حوار بين الأطراف الليبية عبر عقده ثلاث اجتماعات ضمت شخصيات من مختلف التوجهات، وساهم أيضا في عقد مصالحات في كل من مدينتي الكفرة وسبها، كما ضرب امثلة بمساهماته الايجابية لخلق حوار بناء في تونس وغيرها من الدول.

واشار رئيس مكتب شمال افريقيا إلى أن المركز يقوم بالتنسيق مع بعثة الامم المتحدة في ليبيا للإعداد للمؤتمر الوطني الجامع الذي اقترحه المبعوث الاممي السيد غسان سلامة كمرحلة من مراحل المبادرة التي اطلقها لحل الازمة الليبية.

وفي ذات السياق أوضح السراج جاهزيته للانفتاح و العمل مع مختلف إطراف المشهد السياسي ولقاءه بمعظمهم بهدف تقريب وجهات النظر، مشيرا إلى أن المبادرة التي طرحها في يونيو الماضي والتي تضم قواسم مشتركة مع مبادرة المبعوث الاممي “غسان سلامة” والتي تفضي إلى انتخابات إلا أن بعض الاطراف لا تريد للأزمة أن تحل فهي تقتات من استمرارها.

وأضاف السراج أنه ينبغي من الجميع التفكير خارج الصندوق لخلق ديناميكية جديدة فالوضع لم يعد يحتمل المزيد من المناورات السياسية مشيرا إلى أن الانقسام السياسي القى بظلاله سلبا على مؤسسات الدولة

الجدير بالذكر أن مركز الحوار الإنساني بجنيف بسويسرا و هو مقر الرئيسي لبرنامجه في الشرق الوسط وشمال أفريقيا ولديه مكاتب إقليمية في أفريقيا واسيا، حيث يهدف إلى تشجيع وتيسير الحوار وتقديم الدعم للوساطة وبناء السلام في أمكن التوتر حول العالم.

The post مركز الحوار الإنساني: الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمة الليبية ولكن بشروط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية