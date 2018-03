«طبرق الطبي» يضع خُطة لنجاح عمليات القلب المفتوح للأطفال

المتوسط:

عقد مدير عام مركز طبرق الطبي، صباح اليوم السبت، اجتماعًا مع إدارة الشؤون الإدارية، وإدارة شؤون الخدمات، وذلك لوضع الترتيبات اللازمة بشأن استقبال الوفد الطبي الأجنبي المتخصص في إجراء عمليات قلب المفتوح للأطفال داخل مركز طبرق الطبي، وذلك وفقًا لما أفاد به المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي.

وأشار «المكتب الإعلامي لمركز طبرق»، إلى أنَّ المركز يعملُ على وضع خطة عمل لنجاح سير إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال.

