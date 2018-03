المتوسط:

علّقَ بلقاسم قزيط عضو المجلس الأعلى للدولة، على ترحيب مجلس النواب ببيان أعضاء المجلس الأعلى للدولة الذي دعا للعودة إلى العمل المشترك في سبيل تعديل الاتفاق السياسي، قائلاً: «هذا الأمر يُعدُ تطورًا إيجابيًا في مسار التوافق».

وقالَ «قزيط»، خلال تصريحاتٍ تليفزيونية، إنّ بيان مجلس النواب تمَّ استقبالهُ بترحاب واسع داخل مجلس الدولة.

وأضاف «قزيط»، أنَّ هذا البيان الذي وصفه بـ «الناضج»، أصبح الأمل الأكبر في إنجاز استحقاق طال انتظاره.

وتمنى «قزيط»، أنْ يعكس بيان مجلس النواب مرونة حقيقية في التعاطي مع النقاط القليلة العالقة.

The post «قزيط» معلقًا على ترحيب البرلمان: تطور إيجابي في مسار التوافق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية