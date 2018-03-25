إلى أين وصلت اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

انتهى اجتماع وفد الجيش الليبي، بمشاركة رؤساء الأركان، في سادس جولات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بالقاهرة، يوم 20 مارس/ آذار، ولكن دون نتائج تذكر كما هو الحال مع خمس جولات سابقة بهدف إعادة تأكيد الثوابت الوطنية الراسخة للجيش الليبي (التي تم الاتفاق عليها خلال الجولات السابقة)، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، ومدنية الدولة، وضرورة الابتعاد بالمؤسسة العسكرية عن الاستقطابات، سواء السياسية أو الجهوية.

حول هذا الموضوع قال أحمد الروياتي الكاتب والمحلل السياسي الليبي: “الاجتماع السادس مازال يراوح مكانه ولم تخرج التوافقات للعلن ولم يخرج أي من المتحاورين لكي يوضح ما حدث لأن الأمر مازال في مرحلة النقاش، وهناك من يقول إنه تم تقسيم المناصب العسكرية ولكن لم يتم التأكيد على ذلك بعد لأن الجميع ينتظر الهيكلة العسكرية وكيف ستكون تبعيتها للمؤسسات الأخرى”.

ومن جانبه، أوضح أبو بكر بعيرة، النائب في البرلمان الليبي، أن الاجتماع الذي ضم مختلف الأطراف العسكرية توصل إلى أهمية الحفاظ على التراب الليبي والدفاع عن الوطن واستمرار عمل اللجان الفنية لمتابعة ما تم الإتفاق عليه.

ومشيرا إلى أنه مع وجود الإنقسام السياسي الحاصل لن تستطيع المؤسسات العسكرية الوصول إلى الهدف المنشود لأنه ما دام هناك إختلاف لن يتم توحيد الأطراف العسكرية”.

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إعداد وتقديم: حساني البشير