«السعيدي»: «الرئاسي» يفشل في تهدئة الأوضاع في الجنوب

أكّد علي السعيدي عضو مجلس النواب عن منطقة الشاطئ بالجنوب الليبي، أنَّ مُشكلة الجنوب الليبي، تكمن في تدخل عناصر من المعارضة التشادية والسودانية، برعاية القوة الثالثة المرخصة من المجلس الرئاسي، الأمر الذي يعني أن «الرئاسي» هو الحكم والخصم في آن واحد.

وأضاف «السعيدي»، خلالَ تصريحاتٍ تليفزيونية، أنَّ جهود اللجنة المكلفة من حكومة الوفاق الوطني، بتهدئة الأوضاع في الجنوب قد فشلت.

وأشار «السعيدي»، إلى أنَّ الوفد فشل في مهمته بعد رفض طرفي النزاع، وهما قبيلتا التبو وأولاد سليمان، حضور اللقاء.

