«هاشم»: «النواب» بصدد تشكيل لجنة لنقل المطالب إلى «التأسيسية»

أكّد صالح هاشم عضو مجلس النواب، أنّهُ لا يُوجد أمام «المجلس» مفرٌ من إصدار قانون الاستفتاء، وذلك لعرض الدستور على الشعب الليبي.

وأضاف «هاشم»، خلالَ تصريحاتٍ تليفزيونية، أنَّ مجلس النواب يدرسُ حاليًا إمكانية تشكيل لجنة تنقل بعض المطالب إلى الهيئة التأسيسية.

وأشار «هاشم»، إلى أنّه: «يجب أنْ نُبارك الخُطوات التي تجمع شمل الليبيين، والجهود الرامية لتوحيد مؤسسات الدولة، في إشارة إلى اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية بالقاهرة».

