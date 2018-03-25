فتح باب قبول الترشيحات لدراسة الماجستير في أمركيا

أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا، بالتعاون مع شركة «أمديست ليبيا»، فتح باب قبول الترشحات للدراسة لنيل درجة الماجستير في الولايات المتحدة في إطار برنامج «جاي ويليام فولبرايت» للمنح الدراسية.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان لها ، يتيح «جاي ويليام فولبرايت» للطلاب الليبيين فرصة الدراسة لمدة تصل إلى عامين، بدءا من خريف عام 2019، لنيل درجة الماجستير في باقة من الجامعات المختارة في الولايات المتحدة.

وتشمل المنحة الدراسية نفقات السفر من وإلى الولايات المتحدة، والرسوم الدراسية والكتب، وتغطية الرعاية الصحية، والإقامة والإعاشة، للمواطنين الليبيين الذين يرغبون في مواصلة الدراسات العليا لنيل درجة الماجستير.

وأكدت السفارة أنه يجب أن يكون لدى جميع المتقدمين سجلات أكاديمية ممتازة، ومهارات قوية في اللغة الإنجليزية، وشخصية قوية، ورغبة في استخدام المهارات المكتسبة في الولايات المتحدة لخدمة ليبيا عند الانتهاء من الدراسات في الولايات المتحدة.

وتشترط المنحة على المتقدّم للبرنامج أن يكون مواطنا ليبيا مقيما في ليبيا عند تقديم الطلب، وألا يكون مواطنا أمريكيا أو حاملا لبطاقة خضراء، وأن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس آداب/ بكالوريوس إدارة أعمال/ بكالوريوس علوم كأدنى حدّ، وأن يكون المتقدم قد أثبت تفوقا أكاديميا في مجال تخصصه.

وأضافت أن جميع الاختصاصات الدراسية مؤهلة للبرنامج باستثناء الطب السريري والتمريض وطب الأسنان، علما بأنّ أصحاب اختصاص إدارة الصحة العامة والتمريض مؤهلين للمشاركة، مشددة على المتقدمين أن يكونوا قادرين على الحصول على الحد الأدنى من شهادة إجادة اللغة الإنجليزية بمجموع 550 في احتبار «توفل» التحريري، أو مجموع 80 في اختبار التوفل على الإنترنت، أو مجموع 6.5 في اختبار «إيلتس»، مع إجراء اختبار غري وتوفل أو إيلتس بعد الترشح للبرنامج.

وأوضحت السفارة أنه يمكن التقديم على شبكة الانترنت فقط، من خلال رابط « /iie.embark.com/apply/ffsp»، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات على شبكة الإنترنت هو 31 مايو 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية