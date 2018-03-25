قزيط يشيد بترحيب مجلس النواب ببيان مجلس الدولة

أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، أن ترحيب مجلس النواب ببيان أعضاء المجلس الأعلى للدولة الذي دعا للعودة إلى العمل المشترك في سبيل تعديل الاتفاق السياسي، يعد تطورا إيجابيا في مسار التوافق.

وقال قزيط :”أنه يتمنى أن يعكس بيان النواب مرونة حقيقية في التعاطي مع النقاط القليلة العالقة، وليس مجرد رمي لكرة اللهب في أحضان مجلس الدولة، ومحاولة تسجيل نقاط من قبل مجلس النواب، في خضم الحرب الباردة بين الجسمين”.

وأفاد قزيط بأن بيان مجلس النواب اُستقبل بترحاب واسع داخل مجلس الدولة، لأنه بهذا البيان الناضج أصبح الأمل أكبر في إنجاز استحقاق طال انتظاره.

وكان أعضاء من مجلس الدولة أصدروا بيانا يدعون فيه مجلس النواب لتوحيد الجهود وتنسيق المواقف والعمل سويا على تجاوز التحديات والمصاعب، التي تعيق تحقيق أهداف الاتفاق السياسي، وفي مقدمتها إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، للعمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي في ليبيا.

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