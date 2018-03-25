السعيدي يؤكد فشل اللجنة المكلفة من الرئاسي في تهدئة الوضع بالجنوب

أكد عضو مجلس النواب عن منطقة الشاطئ بالجنوب الليبي علي السعيدي، فشل جهود اللجنة المكلفة من حكومة الوفاق بتهدئة الأوضاع في الجنوب

وأشار السعيدي، في تصريح صحفي أن وفد حكومة الوفاق فشل في مهمته بعد رفض طرفي النزاع، وهما قبيلتا التبو وأولاد سليمان، لقاءه، معتبرين المجلس الرئاسي، الحكم والخصم في ذات الوقت.

وأفاد السعيدي، بأن مشكلة الجنوب الليبي، تكمن في تدخل عناصر من المعارضة التشادية والسودانية، برعاية مليشيا القوة الثالثة التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قائلا ” ما يعني أن الرئاسي هو الحكم والخصم في آن واحد”

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