مركز أبحاث أفريقي: غارة جوية أميركية قرب “أوباري” تتشابه مع مثيلتها الفرنسية

كشفت تقارير أوردها مركز أبحاث واستشارات المخاطر بالشرق الأوسط أن يكون قتلى الإرهابيين المستهدفين من الغارة الجوية في أوباري، يوم السبت، أعضاء المرابطون من الجنسية الموريتانية.

وأفاد المركز، في تقرير عن تفاصيل جديدة حول هوية هؤلاء الإرهابيين حيث بين أن هناك مسلحين مجهولين انتقلوا إلى مكان الغارة الجوية لإجلاء الجرحى وقطعوا رؤوس القتلى، ربما لمنع التعرف عليهم.

وأفاد المركز بأن تلك الأحداث تتشابه مع مثيلتها من الغارة الجوية الفرنسية التي نُفذت بالتعاون مع الولايات المتحدة في منتصف شهر نوفمبر عام 2016 في براك الشاطئ والتي استهدفت أيضًا أعضاء مجموعة المرابطين والذي أسفر عن مقتل العضو التونسي “المختار عكوري” وعلى الأرجح إصابة “مختار بلمختار” بجروح خطيرة.

المصدر: مواقع إخبارية

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