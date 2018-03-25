الثني يدعو لحصر المتضررين من الحرب في بنغازي

أجرى رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني جولة ميدانية في مدينة بنغازي تفقد خلالها حجم الأضرار التي لحقت بمنطقتي الصابري وسوق الحوت ووسط البلاد بعد تحصن الجماعات الإرهابية في هذه المناطق وغيرها على مدى ثلاث سنوات قبل تحريرها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية.

وأصدر الثني خلال الجولة التي رافقه فيها عدد من الوزراء وعميد بلدية بنغازي ومسؤولين تعليماته لذوي الاختصاص لحصر العوائل الليبية التي تهدمت بيوتها وبات من الصعب إعادة ترميمها، تمهيدا لتعويضهم من قبل الدولة، كما أصدر تعليماته بضرورة تشكيل لجان فنية لتقييم كل مبنى ومدى إمكانية ترميمه أو إزالته بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وأصدر الثني تعليماته كذلك لذوي الاختصاص للإسراع في إعادة الكهرباء والماء وإزالة مخلفات الحرب والركام حتى تعود الحياة لهذه المنطقة التاريخية، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة ستبذل قصارى جهدها لإعادتها لسابق عهدها.

واطلع الثني على أعمال مشروعات المياه والصرف الصحي الجارية في منطقة الصابري، إضافة إلى صيانة مقر جهاز المباحث العامة في منطقة وسط البلاد.

وشدد الثني على ضرورة الحفاظ على الهوية الليبية والعمل بجدية على منع التجاوزات التي من الممكن أن تحدث لتزوير الجنسية الليبية، وكذلك أكد على ضرورة استكمال وتطوير مشروع الرقم الوطني الذي بات أساسا في عمل كل المصالح الحكومية بما يمنع الفساد الإداري والمالي في الدولة.

وافتتح الثني مبنى مديرية أمن مدينة بنغازي وثلاثة مراكز للشرطة تابعة للمديرية إضافة إلى مقر فرع المفوضية العليا للانتخابات بالمدينة كانت قد دمرت بفعل الجماعات الإرهابية.

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