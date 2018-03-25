أبناء الأسطى يناشدون المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية بالنظر لقضية والدهم

جدد أبناء مدير عام قناة العاصمة الفضائية سابقًا جمعة الأسطى، تأكديهم أنَّ والدهم خُطف بقوة السلاح من بيته بمنطقة حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

وطالب أبناء الأسطى في بيان صادر عنهم، الجهات المختطفة بضرورة إخلاء سبيله، كما ناشدوا المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال أبناء الأسطى خلال البيان، أنهم تقدموا بشكوى رسمية لسلطة الإدعاء العام مفصلة بكافة الوقائع التي حصلت، مشيرين إلى أنَّه لايوجد أي بلاغ بحق والدهم أو حتى إخبار رسمي أو دليل أو سند قانوني لاتهامه، معبرين عن استغرابهم مما أشيع عبر بعض وسائل الاعلام من مصدر وصف بالأمني، حول سبب إعتقال والدهم وجهة إعتقاله، مشككين في صحة تلك الأخبار والنية من وراء نشرها .

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