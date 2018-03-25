تقديم سيارة إطفاء مجهزة لبلدية بنغازي

قدم صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا سيارة إطفاء مجهزة لبلدية بنغازي.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” “حياة آمنة تعني مستقبلا مشرقا” وتابعت” قدم صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا سيارة إطفاء مجهزة إلى بلدية بنغازي من أجل تعزيز قدرة هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية على إنقاذ حياة المواطنين”.

ويعمل الصندوق حاليا على القيام بإعادة تأهيل سريعة للبنية التحتية الحيوية في ليبيا ومساعدة السلطات المحلية على لعب دورا أكثر فعالية في عملية بناء السلام في البلاد.

وقد ساهم الصندوق منذ انطلاق عمله في تمكين سكان مدن بنغازي وككلة وسرت وسبها وأوباري من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

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