لنقي يكشف عن حلول لحل الأزمة الراهنة في البلاد

كشف عضو مجلس الدولة أحمد لنقي بتصريح خاص لقناة ليبيا، عن بعض الحلول التي ستسهم في حل الأزمة الراهنة في البلاد.

وجاء تصريح النقي على خلفية البيان الصادر عن بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة، بسبب حالة الجمود الذي أصاب العملية السياسية من قبل المجلسين، إضافة إلى التلكؤ من قِبل حكومة الوفاق بتحسين الأوضاع الأمنية والإقتصادية.

وأكد لنقي أن أفضل الحلول المناسبة للأزمة التي تعصف في البلاد، هو حث مجلس النواب على التجاوب مع المجلس الأعلى للدولة ورجوع لجنتي التفاوض لجولة حاسمة لتعديل الاتفاق السياسي وتوحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة واحدة في أقرب وقت ممكن.

كما بين لنقي أن هذه الحكومة من شأنها العمل على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة، وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية والصلح بين أبناء الوطن الواحد وفرض الأمن، كشافاً أن مجموعة من أعضاء مجلس النواب استجابوا لهذه الدعوة، معرباً عن أمله برجوع لجنتي التفاوض خلال الأيام القليلة المقبلة.

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