المتوسط:

أكد أحمد لنقي عضو المجلس الأعلى للدولة، ” أنه صدر بيان من بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة وعددهم 54 عضوا في شهر فبراير الماضي بعد أن أصاب العملية السياسية الجمود من قبل المجلسين وبعد أن اصابتنا حكومة الوفاق بالإحباط وخيبة الأمل في عدم تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين”.

وأضاف لنقى،” أن عجز حكومة الوفاق عن تقديم الخدمات الضرورية للمواطن، وجدنا أن أسرع الحلول المناسبة للأزمة التي تمر بها البلاد هو حث مجلس النواب على التجاوب مع المجلس الأعلى للدولة ورجوع لجنتي التفاوض لجولة حاسمة لتعديل الاتفاق السياسي، وتوحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة واحدة في أقرب وقت ممكن تعمل على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة وعلى تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية والصلح بين أبناء الوطن الواحد وفرض الامن “.

وأكمل لنقي،” أننا وجدنا استجابة عدد من أعضاء مجلس النواب لهذه الدعوة، ونأمل رجوع لجنتي تعديل الاتفاق السياسي للجلوس للتفاوض خلال الأيام القادمة”.

The post لنقي: نعمل على عودة لجنتي التفاوض بين” النواب” و” مجلس الدولة” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية