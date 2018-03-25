السراج يعقد سلسلة اجتماعات ويؤكد: الوضع في ليبيا لا يحتمل المزيد من المناورات السياسية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بمقر المجلس في طرابلس اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المشكَّلة لمتابعة أوضاع الجنوب.

ووفقاً لبيانٌ صادر عن إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، أنَّ السراج طالب اللجنة بـوضع خطة عمل عاجلة قصيرة المدى، تضمن توفير الخدمات للمنطقة الجنوبية، كما دعا إلى استمرار اللجنة في مهامها إلى أن يتم توفير كافة احتياجات الجنوب الأساسية.

وأضاف البيان أنَّ السراج استمع لتقرير اللجنة وتقييم أعضائها للوضع في المنطقة الجنوبية، على خلفية الزيارة الميدانية التي قاموا بها منذ يومين، كما ناقش الحلول التي طرحها أعضاء اللجنة لمعالجة المشكلات التي مرت بها المنطقة.

وفي سياق منفصل، نبه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إلى أن الوضع الراهن في ليبيا لا يحتمل المزيد من المناورات السياسية.

وجاء تنبيه السراج بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، خلال استقباله وفدًا من مركز الحوار الإنساني في جنيف،حيث عبر أعضاء الوفد خلال اللقاء عن سعادتهم بلقاء السراج وتقديرهم لجهوده من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

من جهته تحدث مدير مكتب شمال أفريقيا بمركز الحوار الإنساني في جنيف روماني غرانجا خلال اللقاء، عن نشاطات المركز المهتم بتشجيع وتيسير الحوار وتقديم الدعم للوساطة وبناء السلام في أماكن التوتر حول العالم، وجهود المركز ومحاولته بناء حوار بين الأطراف الليبية.

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