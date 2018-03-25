انطلاق حملة التطعيمات الاجبارية لفيتامين ( أ ) ببلدية طبرق

طبرق 24 مارس 2018 (وال)- انطلقت ببلدية طبرق، حملة تطعيم إجبارية لفيتامين ( أ ) للأطفال .

هذا وقد انطلقت الحملة التي قررتها وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة أمس السبت، بعيادة المختار المجمعة والتي تستهدف الأطفال من مواليد شهر فبراير 2017 حتى مواليد شهر أغسطس 2017 .

وتشمل حملة التطعيم إعطاء “100.000” ألف كبسولة، بمعدل كبسولة واحدة زرقاء اللون تعطى الجرعة عبر الفم، وهي خاصة بمواليد شهر يناير 2013 حتى شهر يناير 2017، كما تعطى 200.000 كبسولة حمراء اللون عبر الفم .

وشملت الحملة عدة مراكز وعيادات ببلدية طبرق، بينها المركز الصحي عين الغزالة، والمركز الصحي القرضبة , والمركز الصحي عكرمه, والمركز الصحي جمال عبد الناصر، والمركز الصحي القعرة، والمركز الصحي باب الزيتون, ومكتب الرعاية الصحية الأولية, وعيادة المختار المجمعة, وعيادة المنارة المجمعة, وعيادة سوق العجاج، وعيادة الجهاد المجمعة .

يشار إلى أن الحملة التي تشرف عليها إدارة الخدمات الصحية طبرق، حضره عضو المجلس البلدي طبرق، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية والمتوطنة فرع طبرق، ومدير الرعاية الصحية الأولية، والناطق الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية . (وال – طبرق ) ر إ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال