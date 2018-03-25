بركة يكشف تفاصيل مروعة لنتائج "غارة أوباري"

قال رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية بالحكومة المؤقتة أحمد بركة إن الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية أمس السبت على اوباري تمت بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية بهدف مكافحة الإرهاب.

وبين بركة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية انه بعد الغارة التي أدت إلى مقتل 3 أشخاص جاء أفراد ذوي بشرة بيضاء وملتحين وقاموا بقطع رؤوس القتلى الثلاثة وتركوا الجثث موضحا أن هذه المعلومات وصلته من مديرية امن اوباري.

ورجح بركة أن يكون القتلى قادة بارزين في تنظيم القاعدة وقام العناصر التابعة للتنظيم والذين نجوا من الغارة بقطع الرؤوس لإخفاء نبأ قتلهم.

وأشار بركة إلى أن الحي الذي جرى استهدافه يشهد تواجد أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من دول الجوار الإفريقية.

وأعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان أن القوات الأمريكية نفذت غارة جوية قرب مدينة أوباري يوم السبت وقتلت “إرهابيين اثنين”. وأضاف البيان أن الغارة نفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني وتابع البيان “طبقا لتقييمنا في الوقت الراهن لم يقتل مدنيون في الغارة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية