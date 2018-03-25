9.8 مليون يورو لدعم أطفال ليبيا

دعمت الحكومة الألمانية منظمة اليونسيف بمبلغ 9.8 مليون يورو مخصصة لمنح المساعدات إلى الأطفال المستضعفين والأسر التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية على مدى الأربع سنوات القادمة.

وتعتبر ألمانيا أحد أبرز الداعمين لبرنامج منظمة اليونسيف داخل ليبيا، حيث تخطت المبالغ التي مولت بها المنظمة الـ20 مليون يورو، تم تقديمها على 4 دفعات.

ومن جانبه، أوضح ممثل منظمة اليونيسف في ليبيا، عبد الرحمن غندور، أن آثار النزاع الحاصل داخل ليبيا لم تتخطى الأطفال والبرامج التعليمية الخاصة بهم، بالإضافة إلى تأثيرها على مستوى أنظمة الحماية المسؤولة عنهم، ما جعلهم أكثر المتضررين من أزمة ليبيا.

وأشاد غندور بالمساعدات التي قدمتها الحكومة الألمانية لمنظمة اليونسيف، مؤكدا أنها ستساهم بشكل فعّال في تقديم المُساعدات للأطفال بكافة مناطق البلاد.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا، كريستيان بوك، أن التعاون مع منظمة يونسيف يأتي بهدف الرفع من مستوى الخدمات الأساسية التي تُقدم للأطفال داخل ليبيا، خاصة الأطفال النازحين والمُهجرين الذين يحتاجون بشكل كبير إلى خدمات خاصة.

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