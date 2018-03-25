دولة رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني يرزو مركز بنغازي الطبي

بنغازي 25 مارس 2018 (وال) – زار دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني رفقة عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار وبعض الوزراء ووكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى الدكتور نادر كويري، ليلة البارحة السبت مركز بنغازي الطبي .

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمركز خليل اقويدر إن دولة رئيس الوزراء رفقة الضيوف اطلع على سير العمل بالمركز، كما تجول في قسم الحوادث والطوارئ وقسم الملاحظة .

وذكر مدير المكتب الإعلامي أن رئيس مجلس الوزراء استمع خلال جولته لبعض المرضي في الأقسام التي زارها، مثنياً على الجهود المبذولة من قبل العاملين والقائمين على المركز .

وأوصى السيد عبد الله عبد الرحمن الثني بضرورة بذل المزيد من الجهد للقائمين على المركز لمعالجة الازدحام بأقسام الطوارئ والعناية الفائقة.

يشار إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله عبد الرحمن الثني وصل عصر يوم الجمعة الماضي إلى مدينة بنغازي لافتتاح عديد من المشروعات الخدمية والأمنية في المدينة، ووضع أحجار الأساس لتدشين مشاريع أخرى. (وال – بنغازي) ب خ /ع م

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