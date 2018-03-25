اختتام دورة «الإسعاف و الطوارئ» التي استهدف العناصر الطبية بمجمع عيادات طريق المطار

عين ليبيا

قامت إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني بتنفيذ برنامج تدريبي في مجال «الإسعاف و الطوارئ» استهدف العناصر الطبية والطبية المساعدة بمجمع عيادات طريق المطار.

حيث ذكر مدير إدارة الموارد البشرية «أشرف أبورقبة» أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لخطة اعتمدتها الإدارة تهدف إلى إعداد فريق طبي متكامل قادر على استقبال الحالات الطارئة والتعامل معها مع من خلال تدريبات تحاكي الواقع.

هذا وتناول البرنامج التدريبي الذي نفذه المدرب «د.بدر الباجقني» لمدة أسبوع كامل، طرق إسعاف حالات الكسور والإغماء والجروح والحروق ونقل المصابين، إضافة إلى طرق قياس العلامات الحيوية للجسم.

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