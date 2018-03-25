عمران :الرافضون لمشروع الدسـتور يريدون استمرار الفوضـى

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران،الأحد، إن المعارضين لمشروع الدستور يريدون استمرار “الفوضى وتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة”.

وأضافت عمران في ،تصريح للرائد، أن تعنت الرافضين لمشروع الدستور يأتي لضمان استمرارهم في المشهد سياسي الليبي، مشيرة إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أنجزت المهمة المناطة بها وأصدرت مشروعا للدستور ،بعد دس أنف العديد من الأطراف الدولية والعربية أنوفهم فى المسار التأسيسي للدولة الليبية، حسب تعبيرها.

وطالبت عمران الليبيين بالوقوف مع استحقاقهم الدستوري والوقوف ضد من يحاول سلبهم ومصادرة حقهم في صنع دولتهم.

يُذكر أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، قال خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، إن هناك أطرافا تسعى إلى إجراء انتخابات دون الاستفتاء على الدستور.

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